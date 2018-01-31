  • 31 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.756
    EURO 4.676
  • BIST 119999.61
    ALTIN 162.178
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Zigana Dağı’nda kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Zigana Dağı’nda kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Gümüşhane'de yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü bir saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Zigana Dağında kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Gümüşhane'den Trabzon'a giden Ali Demirci idaresindeki Zigana Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan Demirci, ihbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 sağlık ekipleri ve vatandaşlarca, 100 metrelik uçurumdan yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu sedyeyle çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Demirci, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AFAD ekipleri, kamyonette başka kişilerin olma ihtimaline karşın olay yerinde arama yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: uçurum, kaza, kamyonet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER