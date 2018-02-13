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Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto hazırlığına 40 gözaltı

Erzurum'da TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto amaçlı eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de olduğu 40 kişi yakalandı.

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Zeytin Dalı Harekatını protesto hazırlığına 40 gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto amaçlı eylemler yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. 

Kent merkezi ile Hınıs, Tekman, Karayazı, Karaçoban ve Köprüköy ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, HDP Erzurum İl Başkanı Muammer Duman, DBP Erzurum İl Başkanı Muhlis Kırmacı ile bu partilerin il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 40 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu kişilerin bulundukları yerlerde yapılan aramalarda ise 5 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, tsk, terör propagandası, erzurum, afrin
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