Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı'nın yazılı açıklamasında, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 22 Mart'ta Afrin bölgesindeki operasyonlar sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir askerin, tedavi gördüğü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: AA