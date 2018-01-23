Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerin cenazesi memleketine gönderildi

Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda dün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü.
Burada düzenlenen törenin ardından Özalkan'ın naaşı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri uçakla Ankara'ya gönderildi.
Törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile askeri erkan katıldı.
Kaynak: AA