Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek yağıyor

Gönüllerde vatan sevgisi, 7'den 70'e herkes Türk ordusu için dua ediyor.

Sınır ötesindeki Mehmetçiğe tüm yurttan kargolar da gitmeye devam ediyor.

Ordu'dan kavrulmuş fındık, Beypazarı'ndan 5 bin kuru, Adana'dan 60 ton portakal Kırıkkale'den de 150 koyun...

Mersin, Antalya ve Kayseri'de kan bağışı yapıldı.

Kan bağışında bulunanlar arasında 20 yıldır Alanya'da yaşayan bir Hollandalı da vardı.

Çorum, Edirne ve Muş'ta destek mitingleri vardı.

Amasya Anadolu Lisesi Öğrencileri Afrin'deki Mehmetçikler için Zeytin Dalı yazan bir koreografi yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Ankara'da servis aracı şoförleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla konvoy düzenledi.

Konvoy için İskitler pazar yerinde toplanan servis şoförleri, araçlarının önüne Türk bayrakları astı. Konvoy halinde yola çıkan servis şoförleri, korna çalarak şehrin çeşitli noktalarından geçti. Bazı vatandaşlar, el sallayarak konvoyu selamladı.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) Başkanı Halil İbrahim Seyfi, "Biz arabacıyız. En büyük silahımız arabamız. Devletimizin yanındayız. Askerlerimizi seviyoruz. Onlara moral olsun, yanlarında olduğumuzu bilsinler diye böyle bir organizasyon düzenledik." dedi.

Yaklaşık 300 aracın katıldığı konvoy, İskitler'de İstiklal Marşı'nın okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

Şehit kızından Mehmetçik'e "sıcak" destek

Konya'nın Sarayönü ilçesinde bir araya gelen kadınlar, Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dualar eşliğinde bere ve boyunluk örüyor.

İlçede esnaflık yapan şehit kızı Nevin Derviş, iş arkadaşı Durşen Batır'ın da desteğiyle Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için kampanya başlattı.

Şehit, gazi ve asker yakınlarının da destek verdiği kampanya çerçevesinde kadınlar, harekata katılan askerler için yüzlerce bere ve boyunluk ördü.

Sayıları yüzü geçen kadınların gönüllü olarak ördüğü bere ve boyunluklar için kullanılan iplerin ücreti ise hayırseverlerce karşılanıyor. Bere ve boyunluklar, kampanya bitiminde kargo ile bölgeye gönderilecek.

"İp yetiştiremiyoruz"

Nevin Derviş, kampanyayı, Afrin'de teröristlerle çarpışan Mehmetçik'e destek vermek için başlattıklarını söyledi.

Kampanyanın duyulmasının ardından çok sayıda kadının, iş yerine gelerek destek verdiğini anlatan Derviş, "Soğuklarda askerimize en çok gerekli olan bere, kaşkol ve eldivendir. Devletimiz bunları karşılıyor, askerimizin her şeyini fazlasıyla karşılıyor ama biz de anneler olarak manevi bir destek olmak istedik. Onları çok seviyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Dualarımız hep onlarla birlikte. Allah yardımları olsun. Kampanyaya büyük ilgi var, herkes askerlerimize destek olmak istiyor. İp yetiştiremiyoruz. Bizde bu Türk kadınları varken sırtımız yere gelmez inşallah." dedi.

"Kurtuluş Savaşı'nda askerlerimize mermi taşıyan anaların çocuklarıyız"

Boyunluk ve bere örerek kampanyaya katkıda bulunan, ikiz kardeşleri asker olarak Amasya'da görev yapan Hatice Atmaca da asker kelimesi geçtiğinde milli duygularının kabardığını söyledi.

Atmaca, "Biz Kurtuluş Savaşı'nda askerlerimize mermi taşıyan anaların çocuklarıyız. Bu, bizim için hiçbir şey. Daha bunun gibi nicelerini yapabiliriz, yeter ki istesinler. Biz her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Asker annesi Türkan Yıldırım ise asker annesi olmanın çok farklı bir duygu olduğunu belirterek, "Allah'ım hepsini korusun. Hep öyle dua ediyoruz." diye konuştu.

Muş

Muş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı"na destek için şehitliği ziyaret etti.

Kentte faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar, harekata destek için Garnizon Şehitliği önünde toplandı.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Fetih Suresi'ni okuyan gruptakiler, şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Turhan Sur, binlerce kilometre öteden gelerek İslam coğrafyasını kan gölüne çeviren ülkeler olduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"80 milyonluk şerefli ve aziz milletimiz imanıyla, irfanıyla, dostunu da düşmanını da tanımakta. Mazlumların dara düştüklerinde gidecek, sığınacak bir Türkiyeleri var. Ama bizim gidecek ne başka Türkiyemiz ne de Türkiye'den başka vatanımız yoktur. Tek nefer, tek nefes ve son damla kana kadar ordumuzun ve devletimizin arkasındayız, yanındayız. Bizler ekmeksiz yaşarız, hürriyetsiz yaşayamayız. Bu yüzden Suriye'nin özgürlüğü bizim özgürlüğümüz, Irak'ın özgürlüğü bizim özgürlüğümüz, Kudüs'ün özgürlüğü bizim özgürlüğümüzdür."

Kaynak: AA