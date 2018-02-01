Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için "mercimekli bükme"

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için yöreye özgü yiyeceklerden "mercimekli bükme" yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanından Mehmetçik'e destek sürüyor

İlçede yaşayan kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde PYD/PKK-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için yaptıkları yöresel lezzetlerden "mercimekli bükme", Sandıklı Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle sınır bölgesine gönderildi.

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği Başkanı Melek Yavuz, törende yaptığı konuşmada, ilçede yaşayan kadınların el emeği yiyeceklerin kısa sürede hazırlandığını belirterek, "Yüreklerimiz, gönüllerimiz ve dualarımız askerlerimizle. Paketlediğimiz mercimekli bükmelerimiz, inşallah sabah kahvaltıda askerlerimizle buluşacak. Tüm Mehmetçiğe selam ve sevgilerimizi sunuyoruz." dedi.

Sandıklı'ya bağlı 56 köy ve beldeden kadınların yaptığı yiyeceklerin, Mehmetçik'e moral olacağını aktaran Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Kampanyamıza il merkezi ve çevre illerden katkı sağlamak isteyenler oldu. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizlerin istikrar ve istikbaline kast eden düşmanlara da fırsat vermesin." diye konuştu.

Kaynak: AA