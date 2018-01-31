Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli üretim Fırtına obüsleri de önemli rol üstleniyor. AA ekibinin görüntülediği atışlarda terör örgütü hedefleri başarıyla imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında, terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor. Harekatın icrasında sadece teröristler ve terör örgütüne ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor. Sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkati harcayan Türk Silahlı Kuvvetleri, hedefleri belirlerken hassas davranıyor.

Koordinatlar tek tek kontrol edilerek doğru hedeflere nişan alınıyor

Harekat kapsamında insansız hava araçları sürekli gökyüzünden hedefleri tarıyor. Belirlenen hedefler kara birliklerine bildiriliyor. Yapılan atışlarla terör örgütüne ait hedefler imha ediliyor. Savaş uçaklarının yanı sıra silahlı insansız hava araçları da hedeflerin vurulmasına önemli rol oynuyor. Terör örgütüne ait hedeflerin vurulmasında kullanılan önemli unsurların arasında çok namlulu roketatarlarla Fırtına obüsleri de yer alıyor.

AA ekibi Fırtına obüslerinin terör örgütü hedeflerine yönelik atışlarını görüntüledi. Belirlenen hedefler obüs bataryalarının komuta ekibine bildiriliyor. Koordinatlar tek tek kontrol edilerek doğru hedeflere nişan alındığı teyit ediliyor. Sonrasında verilen "ateş" emriyle hedefler Fırtına obüsleri tarafından "dövülüyor".

Fırtına obüsünün namlusu MKE ve Aselsan'dan tedarik ediliyor

Otomatik atış kontrol ve mermi doldurma sistemlerine sahip yerli üretim T-155 Fırtına obüsünün en önemli özelliğini farklı namlu açılarından art arda yaptığı üç atışı hedefe aynı anda ulaştırabilmesi oluşturuyor. Bu özellik, Fırtına obüsüne üç obüsün atış gücünü tek başına karşılayabilme imkanı sağlıyor.

Otomatik doldurma sistemi sayesinde dakikada 6 atım yapabilen Fırtına obüsü, tam zırh özelliğiyle mürettebatını da koruyor. Fırtına obüsünün namlusu Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumundan, atış kontrol sistemleri Aselsan'dan, güç grubu dışındaki diğer sistemler ise yurttaki üreticilerden tedarik ediliyor.

AA