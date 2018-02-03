Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e "tatlı" destek

Kentte Suriyeli sığınmacıların kaldığı Öncüpınar, Elbeyli ve Seve konteyner kentlerinde güvenliği sağlayan özel şirkette görevli personel, Zeytin Dalı Harekatına destek vermek amacıyla çalışma başlattı.
Bazı personelin maaşını da bağışladığı çalışmada imece usulü toplanan parayla baklava siparişi verildi. Hazırlanan yaklaşık yarım ton baklava, küçük kutularda paketlenerek düzenlenen törenle Afrin bölgesindeki askerlere gönderildi.
Güvenlik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik personelinin örnek bir davranış sergileyerek Zeytin Dalı Harekatına destek verdiklerini söyledi.
Açıklamanın ardından baklava kolileri, askeri yetkililere teslim edildi.
Kaynak: AA