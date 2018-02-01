Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek klibi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için bir video klip hazırladı.

‘Her An Dua Her Yer Türk Bayrağı’ sloganıyla başlatılan kampanya ile değişik noktalarda Türk bayrakları dağıtılarak, ev ve iş yerlerine bayraklar asıldı. Kampanyaya destek için hazırlanan kısa video klip de sosyal medyada ilgi gördü.

Türk askerinden övgü ile bahsedilen klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Tüm gücümüzle bu mücadeleyi verecek ve gelecek bir asırdaki yol haritamızı netleştireceğiz ya da teslim olup başımıza geleceklere razı olacağız. Ya öleceğiz, ya olacağız. Hedef bu olmalı” sözlerine yer verildi.

Kaynak: İHA