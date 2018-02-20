Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak Mehmetçik'ten "göreve hazırız" mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Tunceli İl Jandarma Komutanlığındaki bir grup askere görev tebliğ edildi.

Görev hazırlıklarını tamamlayan askerler ile aileleri ve onlara destek veren arkadaşları yaklaşık 100 araçlık konvoy oluşturdu.

Atatürk Mahallesi'nden kent merkezine kadar 7 kilometrelik mesafede araçlardan çıkardıkları Türk bayraklarını sallayarak şehir turu atan askerler ardından kışlaya döndü.

Moralli olduğu gözlenen askerler daha sonra karayoluyla Elazığ'a geçti.

Tunceli'den daha önce de 4. Komando Tugay Komutanlığından 4 ve Hozat 51. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığından 2 tabur asker Zeytin Dalı Harekatı'na gönderilmişti.

Kaynak: AA