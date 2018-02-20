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Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak Mehmetçik'ten "göreve hazırız" mesajı

Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak Mehmetçik'ten "göreve hazırız" mesajı

Zeytin Dalı Harekatı'na Tunceli'den katılacak askerler, aileleriyle sevkiyat öncesi araçlarında şehir turu atarak "göreve hazırız" mesajı verdi.

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Zeytin Dalı Harekatına katılacak Mehmetçikten &quot;göreve hazırız&quot; mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Tunceli İl Jandarma Komutanlığındaki bir grup askere görev tebliğ edildi.

Görev hazırlıklarını tamamlayan askerler ile aileleri ve onlara destek veren arkadaşları yaklaşık 100 araçlık konvoy oluşturdu.

Atatürk Mahallesi'nden kent merkezine kadar 7 kilometrelik mesafede araçlardan çıkardıkları Türk bayraklarını sallayarak şehir turu atan askerler ardından kışlaya döndü.

Moralli olduğu gözlenen askerler daha sonra karayoluyla Elazığ'a geçti.

Tunceli'den daha önce de 4. Komando Tugay Komutanlığından 4 ve Hozat 51. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığından 2 tabur asker Zeytin Dalı Harekatı'na gönderilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Tunceli, Türk Silahlı Kuvvetleri
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