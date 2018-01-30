Türkiye tek yürek 'Zeytin Dalı'na tam destek

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Erol Yılmaz, "Zeytin Dalı Harekatı"na destek vermek için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 2 aylık emekli maaşını bağışlayarak, Türk askerlerine hep dua ettiğini söyledi.

İki aylık maaşı tutarındaki 2 bin 800 lirayı Mehmetçikler için gönderdiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Gençliğim geçti. İhtiyarlığımdan dolayı da maalesef askere almıyorlar. Biz de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına iki aylık emekli maaşımızı yatırdık. Türk askerine helali hoş olsun. Onlar orada, biz de burada onlara dua ediyoruz. Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, askerimizin, devlet büyüklerimizin yanında olsun. Karınca kararınca biz de böyle düşündük."

81 yaşındaki Sadık Dede'den gönüllü askerlik başvurusu

Şırnaklı emekli güvenlik korucusu 81 yaşındaki Sadık Güngör, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yıllarca terör örgütü PKK'ya karşı Mehmetçik ile omuz omuza mücadele veren güvenlik korucularından Güngör, TSK'nın Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ettiği dualar ile destek veriyor.

İlerleyen yaşına rağmen Afrin'de Türk ordusunun yanında olmak isteyen 9 çocuk babası Güngör, Kumçatı Jandarma Karakol Komutanlığına gönüllü askerlik için dilekçe verdi.

Evinde her zaman Türk bayrağını dalgalandıran Güngör, karakol komutanlığına sunduğu dilekçede, "Tüm terör örgütleri ile yıllardır yılmadan, yorulmadan mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim. 81 yaşında olmama rağmen güvenlik güçlerimize yardımcı olmak adına gerekirse şehit olmak için bu operasyona (Afrin) gönüllü olarak katılmak istiyorum." dedi.

Gönüllü askerlik başvuruları

Gaziantep ve Adıyaman'da bazı vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Adıyaman'da kentin farklı noktalarında toplanarak Çelikhan Kaymakamlığı önüne gelen vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, gazetecilere yaptığı açıklamada 300 kişinin askere alınmak için başvurduğunu söyledi.

Çelikhan halkının her daim devletinin ve milletinin yanında olduğunu anlatan Eşki, oluşan hassasiyet sonucu kendilerine başvuran kişilerin dilekçelerinin inceleneceğini kaydetti.

Gaziantep'teki başvurular

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

İslahiye Askerlik Şubesine evraklarını temsil eden grup adına açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Macit, Türk ordusunun yanında olduklarını göstermek için toplandıklarını dile getirdi.

Yeniden gazi ve şehit olmak için hazır olduklarını ifade eden Macit, ellerinden geldiğinde Mehmetçiğin arkasında duracaklarını kaydetti.

Kaynak: AA