Zeytin Dalı Harekatı gazisinden, kalp krizi geçiren babasına ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş İsmail Şahin, yaralandığı haberini duyunca kalp krizi geçiren babasına tedavi gördüğü Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyarette bulundu.

Şahin, Babasını ziyaretinin ardından hastane çıkışında açıklama yaptı, havan saldırısı sonucu yaralandığını söyledi.

Gazi Şahin, babası için Kayseri'ye geldiğini ve tedavisine devam edilmesi için tekrar Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine gideceğini aktardı.

Babasının durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini vurgulayan Şahin, "Babamı iyi gördüm. Böyle olmasa daha iyiydi ama bundan sonra daha dikkatli olması lazım. Ne zaman taburcu olacağını bilmiyoruz. Ben iyiyim, moralim yerinde. Babama üzüldüm ancak iyiyim." dedi.

"Biz Türk askeriyiz masum insanlara zarar vermeyiz"

Şahin, harekatta yer alan asker arkadaşlarının elinden geleni yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Mücadele devam edecek. Ben orada olduğum için sosyal medyayla alakam yoktu. Sivil halka zarara verilmesi söz konusu değil. Biz Türk askeriyiz ve masum insanlara zarar vermeyiz. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Tedavim bittikten sonra iyileşir iyileşmez görev yerime gideceğim. Arkadaşlarımla görüşüyoruz. Moralleri iyi. Sadece halkımızın dualarına ihtiyaçları var. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sonuçta şehadet esas. Hepsi ailesini özlüyor ve ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Herkesin derdi vatanın bölünmez bütünlüğü. Bunu da başaracaklar. Türk devleti her zaman başarır."

Açıklamalarının ardından Şahin hastaneden ayrıldı.

Bu arada, oğlunun yaralandığı haberini aldıktan sonra Ankara'ya giderken Kayseri Otogarı'nda kalp krizi geçiren baba Mehmet Şahin'in Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA