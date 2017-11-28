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Buradasınız : » » Zekeriya Öz'ün kayınbiraderi tutuklandı

Zekeriya Öz'ün kayınbiraderi tutuklandı

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, firari eski savcı Zekeriya Öz'ün kayınbiraderi tutuklandı.

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Zekeriya Özün kayınbiraderi tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma çerçevesinde, firari eski savcı Öz'ün Bursa'da yaşayan kayınbiraderi Cemal Yavaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıyı ikametinde gözaltına aldı.

Ekipler, zanlıya ait adreste arama yaptı. Zekeriye Öz'ün, firar etmeden önce sık sık Yavaş'a ait iş yerinde örgütle ilgili görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

Etiketler: zekeriya öz'ün kayınbiraderi, fetö, bursa
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