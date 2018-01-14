  • 14 OCAK 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.747
    EURO 4.567
  • BIST 114644.62
    ALTIN 161.185
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Zekeriya Öz'ün "kasası" olduğu iddia edilen avukata 15 yıla kadar hapis istemi

Zekeriya Öz'ün "kasası" olduğu iddia edilen avukata 15 yıla kadar hapis istemi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan avukat Tayfun Aktaş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Zekeriya Özün &quot;kasası&quot; olduğu iddia edilen avukata 15 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanması soruşturması kapsamında tutuklanan avukat Tayfun Aktaş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianamede, Aktaş'ın, örgütle iltisakı bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün ''kasası'' konumunda olduğu iddiasına yer veriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Tayfun Aktaş hakkında iddianame hazırlandı.

Gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince de kabul edilen iddianamede, sanık Tayfun Aktaş'ın, örgüt yöneticisi ve üyesi olduklarından bahisle haklarında soruşturma yürütülen kişilerle bağlantısı, çok sayıda ByLock kullanıcısı ile irtibatı olduğu, ailesinden bazılarının Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatının ardından para hareketinin gözlendiği anlatıldı.

İddianamede, sanık Tayfun Aktaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

Kaynak: AA

Etiketler: zekeriya öz, soruşturma, iddianame, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER