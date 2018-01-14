Zekeriya Öz'ün "kasası" olduğu iddia edilen avukata 15 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanması soruşturması kapsamında tutuklanan avukat Tayfun Aktaş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianamede, Aktaş'ın, örgütle iltisakı bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün ''kasası'' konumunda olduğu iddiasına yer veriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Tayfun Aktaş hakkında iddianame hazırlandı.

Gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince de kabul edilen iddianamede, sanık Tayfun Aktaş'ın, örgüt yöneticisi ve üyesi olduklarından bahisle haklarında soruşturma yürütülen kişilerle bağlantısı, çok sayıda ByLock kullanıcısı ile irtibatı olduğu, ailesinden bazılarının Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatının ardından para hareketinin gözlendiği anlatıldı.

İddianamede, sanık Tayfun Aktaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA