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Buradasınız : » » Zehir tarlasının sahibi FETÖ firarisi çıktı

Zehir tarlasının sahibi FETÖ firarisi çıktı

Manisa'da 300 kök Hint kenevirinin ekili olduğu arazinin sahibinin FETÖ/PDY davasında firari sanık olduğu ortaya çıktı.

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Zehir tarlasının sahibi FETÖ firarisi çıktı

Manisa'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ekimi ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Turgutlu Ovası Çakal Azmağı mevkisindeki bazı arazilere operasyon düzenledi.

Ekipler bölgedeki bir arazide yaklaşık 300 kök Hint keneviri ile 26 kilogram esrar ele geçirdi.

Arazinin FETÖ/PDY'nin Turgutlu'daki esnaf yapılanmasına yönelik dava kapsamında aranan firari sanık Hasan Şahin'e ait olduğu belirlendi.

Operasyonda Şahin'in akrabası olduğu bildirilen M.Ö. ile suça sürüklenen bir çocuk gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, Manisa, fetö
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