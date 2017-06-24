Zehir tacirlerinin can damarı kesildi

Asya ile Avrupa ülkeleri arasında narkotik ticaretinin gerçekleştiği "Balkan Rotası"nda bulunan Türkiye'de yılbaşından bu yana güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyonlar sonucu 42 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve bu işle ilgilenenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyor.

Uyuşturucu ticaretinin gerçekleştirildiği ve "Balkan Rotası" olarak bilinen Asya-Avrupa-Asya güzergahındaki Türkiye'de, bu yılın başından 7 Haziran'a kadar 44 bin 990 narkotik içerikli olay meydana geldi. Bu olaylarda polis ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda 72 bin 143 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi, değişik türlerde 42 ton 306 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Önemli narkotik operasyonları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucuyla etkin mücadele edilmesi yönündeki talimatı doğrultusunda güvenlik güçleri, 2017'nin ilk yarısında başarılı operasyonlara imza attı.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır'dan İstanbul'a plastik ham madde götüren kamyonda arama yapıldı. Aramada, 12 ton plastik ham madde arasına gizlenmiş bir ton esrar ele geçirildi, 7 kişi yakalandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise terör örgütü PYD üyelerinin Suriye'den yurda uyuşturucu sevk ettiği istihbaratı üzerine başlatılan çalışma sonucunda, Bağarası köyünde Z.T'ye ait evde narkotik dedektör köpeği "Roxy" ile arama gerçekleştirildi. Samanların arasına gizlenmiş 5 milyon 132 bin 400 uyuşturucu hap bulundu. Samanlıkta bulunan uyuşturucu hapların, batı illerine sevk edilmesinin planlandığını belirleyen ekipler, Z.T'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

"Başlık parası" için uyuşturucu kuryeliği yapmış

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Kent girişinde Vedat A'nın kullandığı kamyoneti durduran ekipler, kasanın altına gizlenmiş 116 kilogram esrar buldu. Gözaltına alınan Vedat A, ifadesinde, dini nikahla 2 kadınla evli olduğunu ve üçüncü evliliğine hazırlandığını belirtti. Zanlının, ifadesinde "Benden 'başlık parası' olarak 300 gram altın istediler. Ben de uyuşturucuyu taşımak karşılığında kamyoneti alacaktım. Kamyoneti çalıştırıp başlığı biriktirecektim." dediği öğrenildi.

Adana'da polis ekiplerince, istihbarat çalışmaları sonucunda, yolda durdurulan bir araçtaki aramada, 79 paket halinde 81 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Emniyet kaynakları, söz konusu uyuşturucunun, yurt içinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu bildirdi.

Fasulyeye benzeyen Afyon sakızı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yapılan uyuşturucu operasyonunda ise 645 zanlı yakalandı.

Toplam 136 kilo 310 gram esrar, 411 gram eroin, bin 926 uyuşturucu hap, 25 kilo 40 gram Afyon sakızı, 666 gram kokain, bin 478 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlar kapsamında, Van'daki aramalarda şekil olarak fasulyeye benzeyen Afyon sakızı bulundu. Yetkililer, söz konusu uyuşturucunun Türkiye'de ilk defa ele geçirildiğini belirtti.

Karasularında da uyuşturucuya geçit yok

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden alınan istihbarat üzerine harekete geçen İzmit Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ise Malta'dan gelen Singapur bayraklı bir gemiyi izlemeye aldı.

GMR 507 Hızır Reis isimli gümrük botuyla kontrollü olarak İzmit limanına yanaşması sağlanan gemide, Gümrük Muhafaza Gemi Arama Timlerince arama yapıldı.

X-Ray cihazından geçirilen gemideki konteynerlerin birinde yoğunluk tespit edildi. Hangarda açılan konteynerde, muz kolilerinin yanındaki 7 valizde 250 paket halinde 293 kilo 524 gram kokain bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, geminin 2 kaptanı ile başmakinist gözaltına alındı.

Salça bidonunda uyuşturucu

Bir kargo şirketi aracıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Uşak polisi, kargodan 4 bidonu teslim alan zanlıyı takip ederek, bidonlar başka bir araca yüklendiği sırada operasyon düzenledi. Dedektör köpekle yapılan aramada, salça dolu bidonların içerisine gizlenmiş 8 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de ise polis ekiplerince Nif Dağı eteklerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Bir zanlının dağlık ve orman arazisindeki ekili alana at ile gidip geldiği bilgisi üzerine at izlerini takip eden ekipler, dedektör köpek yardımıyla 4 farklı noktada 47 bin 463 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili H.C. gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ve Eğil'in kırsal alanında terör örgütü PKK'nın finans kaynağı uyuşturucuları ele geçirmek amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Lice'nin Oyuklu ve Kabakaya köyleri arasında kalan dağlık ve ormanlık arazide 4 ayrı noktaya gizlenmiş 57 çuval içinde bir ton 158 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı ihbar edilen Kongo bandıralı ticari bir geminin Süveyş Kanalı açıklarında seyrettiğini belirledi. Mürettebatının tamamı Türk olan "Commander Tide" isimli gemideki uyuşturucunun, Türkiye'ye getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon için harekete geçti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlileri, ortak operasyonu Süveyş Kanalı açıklarından başlattı.

Gemi, 9 kişilik mürettebatıyla 24 saat süren yolculuğun ardından Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığına getirildi. Gemideki aramada, "zula" tabir edilen gizli bölmeler açığa çıkarıldı. Bölmelerden birinde 40 çuvalda 25'li paketlerde olmak üzere bir ton 71 kilogram eroin ele geçirildi. Bunun, Türkiye'nin yakın tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüklü miktarda eroin olduğu belirtildi. Gemi mürettebatının tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sokak satıcılarına yönelik en kapsamlı operasyon Ankara'da

Başkentte 3 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen ve 15 Temmuz şehidi Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın adının verildiği uyuşturucu operasyonunda ise 250 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Narkotik köpeklerle birçok ev ve arabada yapılan aramalarda, 2 kilo 169 gram esrar, 90 paket eroin, 46 paket taş kokain, 12 paket sentetik uyuşturucu, 417 uyuşturucu hap, 13 tabanca ve 10 pompalı tüfek ele geçirildi, 208 zanlı gözaltına alındı. 6 aylık çalışma sonucunda gerçekleştirilen operasyonun, sokak satıcılarına yönelik en kapsamlı operasyon olduğu ve gözaltı sayısının Türkiye rekoru oluşturduğu belirtildi.

Diyarbakır'da süren "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu"nda da 749 kilogram kubar, 3 ton 961 kilogram toz olmak üzere 4 ton 710 kilogram esrar ile 70 bin 728 kök Hint keneviri ele geçirildi. Esrarın 1,5 tonu toprağa gömülü bulundu.