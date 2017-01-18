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Zehir tacirlerine operasyon: 27 kişi yakalandı

Adana merkezli üç ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı.

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Zehir tacirlerine operasyon: 27 kişi yakalandı

Adana merkezli üç ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı, 123 kilogram esrar ile 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uyuşturucu çetesine yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Gaziantep ve Kilis'te belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 123 kilogram esrar, 2 pompalı tüfek ve 0,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, Adana, uyuşturucu satıcıları
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