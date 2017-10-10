Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Samsun ve Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i mahkemece tutuklandı, 4'ü savcılık sorgularının ardından, 5'i ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Ekim'de, Samsun merkez, Bafra, Çarşamba, Ayvacık ilçeleri ile Adana'da belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, yapılan aramalarda 8 kilo 114 gram esrar, 26 uyuşturucu hap, 0,92 gram sentetik cannabinoid, 294 gram kokain, 100 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adana'da 11 gözaltı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti kent merkezinde önceden belirledikleri adreslerde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde narkotik detektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda, 27 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yalova

Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti suçuna karışanlara yönelik planlı çalışma yapıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde düzenlenen operasyona, aralarında çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 70 polis katıldı.

Ekipler, mahallede şafak vakti çok sayıda eve baskın yaptı. Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda 10 gram esrar, 20 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.