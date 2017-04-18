Zehir tacirleri 160 kilo eroini kayalıklara gizlemiş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ele geçirilen 160 kilo 615 gram eroinin kayalıkların arasına gizlenmiş halde bulunduğu bildirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin İran'dan yüklü miktarda uyuşturucuyu Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili köyüne getirdiğini belirledi.

Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler, bu kişilerin ilçedeki adreslerine operasyon yaptı.

Operasyonda, bu kişilerin ikametleri ve eklentilerinde herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekipler, araştırmayı genişletti.

Bu çerçevede zanlıların evinin yakınındaki kayalık alanlar ile dere yataklarında arama yapan ekipler, zanlıların evinin yaklaşık 400 metre uzağındaki dere yatağında yer alan kayalıklara saklanmış 5 çuval içinde 160 kilo 615 gram eroin maddesi buldu.

Uyuşturucuya el koyan polis, olaya ilişkin A.S'yi gözaltına aldı.

Bu kişinin sorgusunun sürdüğü ve konuyla ilgisi olduğu belirtilen 5 zanlının da arandığı belirtildi.