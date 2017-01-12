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Zap'ta PKK barınakları imha edildi

Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesine düzenlenen harekatta, teröristlerin içerisinde bulunduğu iki barınağın ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

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Zapta PKK barınakları imha edildi

Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin içerisinde bulunduğu iki barınağın ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün 16.19-16.29 saatlerinde, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

Yüklü miktarda cephanenin yanı sıra iki havan mevzisi ile içerisinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin de bulunduğu iki barınak ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.

Etiketler: Irak, hava herakatı, Zap bölgesi, PKK
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