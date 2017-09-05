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Zap bölgesinde teröristlere hava harekatı

TSK'ye ait jetler, Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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Zap bölgesinde teröristlere hava harekatı

 Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olan teröristler tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatıyla 8 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Şırnak merkezdeki operasyonda ise bir terörist öldürüldü. Teröristin yanında Kalaşnikof piyade tüfeği ve Zagros keskin nişancı tüfeği bulundu. Suriye'den yurda girmeye çalışan terörist Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalanırken, güvenlik güçleri Bingöl'ün Genç ilçesindeki arazi aramalarında 4 el yapımı patlayıcıyı imha etti.

Etiketler: zap, tsk, hava harekatı
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