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Buradasınız : » » Zap bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Zap bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, el yapımı patlayıcının teröristlerce infilak ettirilmesinin ardından çıkan çatışmada iki asker şehit oldu, 8 terörist de etkisiz hale getirildi.

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Zap bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirilmesinin ardından çıkan çatışmada iki asker şehit oldu, biri ağır üç asker yaralandı. Güvenlik güçleri 8 teröristi etkisiz hale getirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki asker şehit oldu, biri ağır, üç asker yaralandı.

Çatışma sonrası Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 8 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: Zap bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi, Zap bölgesi
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