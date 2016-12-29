'Zaman gazetesine zorla abone yaptılar'

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında il yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 19'u tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 16'sı tutuklu 20 sanık ve avukatları ile tanıklar katıldı. Tutuklu 3 sanık ise başka cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Mahkeme heyeti, daha önce Bank Asya'da çalışıp ayrılan ve kentte esnaflık yapan tanıkları dinledi.

Bankada yaklaşık 7 ay çalıştığını ifade eden tanık Z.Ş, 17-25 Aralık sürecinden sonra çalışanların AK Parti'ye oy vermemeleri, başka partileri desteklemeleri için yönlendirildiğini, kendisinin de kapatılan Zaman gazetesine zorla abone yapıldığını öne sürdü.

"Bankaya geldiğinde cumhurbaşkanı gibi karşılanıyordu"

Örgütün "il imamı" olarak belirtilen tutuklu sanıklardan Musa Arslan'ın zaman zaman bankaya geldiğini ifade eden Z.Ş, "Bankaya geldiğinde cumhurbaşkanı gibi karşılanıyordu. Özel önem veriyorlardı. Müdürün yanına gidip, işlemini yaptıktan sonra da ayrılıyordu." dedi.

Mahkeme başkanı, tanıktan Musa Aslan'ı teşhis etmesini istedi. Z.Ş, tanıyamayınca Aslan'dan ayağa kalkması istendi. "Bahsettiğin kişi bu muydu?" diye sorulan Z.Ş, sanığı tanıdığını söyledi.

Bu sırada söz alan Musa Aslan, kendisinin bankaya gittiğinde cumhurbaşkanı gibi karşılandığı iddiasına itiraz etti.

Tanık Ö.A. ise üniversiteye hazırlanırken örgüt ile irtibatının olduğunu, 2007 yılında Kırşehir'de özel bir bankada göreve başladığında da peşini bırakmadıklarını söyledi. Bankacılar için ayrı toplantılar yapıldığını belirten Ö.A, toplantılarda çeşitli telkinlerde bulunulduğunu iddia etti.

Tanık esnaf Y.F.Y de 1997 yılında örgütle tanıştığını ifade ederek, 17-25 Aralık sürecinden itibaren tamamen ayrıldığını söyledi. Dini içerikli toplantılara devam ederken bir gün kendisine, "seni mütevelli yaptık" dediklerini anlatan tanık, o zamandan itibaren de örgüte bağlı bir yurtta farklı toplantılara katıldığını dile getirdi.

Mahkeme başkanının, "mütevelli nedir?" şeklindeki sorusuna Y.F.Y, "Esnaftan yardım yapanların oluşturduğu bir organizasyon" olarak düşündüğünü, her toplantıya farklı kişilerin katılması nedeniyle isim hatırlayamadığını aktardı.

Mahkeme başkanının emniyetteki ifadesinde bazı isimleri söylediğini hatırlatması üzerine tanık, "bilmiyorum, polisler isimleri sorunca sadece tanıdığımı söyledim." dedi.

Bazı sanık avukatları, tanığın çelişkili ifadeler verdiğini ileri sürerek itirazda bulundu.

Mahkeme heyetinin ara verdiği duruşmada, diğer sanıkların da savunmaları alınacak.

Davanın geçmişi

Kırşehir'de faaliyet gösteren 3 şirkete FETÖ/PDY'ye finansman sağlandığı ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 1 Nisan'da kayyum atanmış, aralarında örgütün il yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen 23 kişi, farklı tarihlerdeki operasyonlarda gözaltına alınmış, şüphelilerden 13'ü tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra tutuklu sayısı 19'a yükselmişti.

Sanıklar hakkında, "FETÖ/PDY üyeliği, örgüte finans ve eleman sağlamak, örgüt adına toplantılar organize etmek, Şahmeran Yurduşen Pamukoğlu'nun 16 ayrı gayrimenkulünü usulsüz işlemlerle 2007 ve 2008 yıllarında örgüte kazandırmak" suçlarından dava açılmıştı.