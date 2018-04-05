Zaman gazetesi eski yönetici ve yazarları hakkındaki davada ara karar

FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının yargılandığı 17'si tutuklu 31 sanıklı davada, tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından sanıklar söz aldı.

Esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talep eden sanıklar tahliyelerini istedi.

Bazı sanık avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaparak, müvekkillerinin beraatını ve tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mevcut delil durumunun dikkate alınarak tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Adil Gülçek, Ahmet Metin Sekizkardeş, Ahmet Turan Alkan, Alaattin Güner, Ali Bulaç, Cuma Kaya, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Hüseyin Turan, İbrahim Karayeğen, Mehmet Özdemir, Murat Avcıoğlu, Mustafa Ünal, Mümtazer Türköne, Sedat Yetişkin, Şeref Yılmaz ve Zafer Özsoy’un bu hallerinin devamı yönünde karar verdi.

Mahkeme, 20 yöneticinin dosyasını ayırdı

FETÖ’nün kapatılan yayın organlarında yöneticilik yaptığı iddia edilen sanıklar Osman Nuri Arslan, Şeref Yılmaz, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Murat Avcıoğlu, Zafer Özsoy, Cuma Kaya, Hüseyin Turan, Ahmet Metin Sekizkardeş, Alaatin Güner, Osman Nuri Öztürk, Süleyman Sargın, Ali Hüseyin Çelebi, İsmail Küçük, Onur Kutlu, Hüseyin Belli, Yüksel Durgut ve Ahmet İrem’in dosyasının ayrılarak, haklarındaki duruşmanın 27 Nisan’da Çağlayan'da yapılmasına hükmetti.

Tutuklu sanık Adil Gülçek’in de dosyasının tefrik edilmesine ve hakkındaki duruşmanın 11 Nisan’da yapılmasına hükmeden heyet, bir diğer sanık Sedat Yetişkin’in de dosyasını ayırarak 8 Mayıs’ta yargılanmasına devam etme yönünde karar verdi.

Sanıklar Ali Bulaç, İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal, Ahmet Turan Alkan, Nuriye Ural, İhsan Duran Dağı, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Orhan Kemal Cengiz’in bu dosya üzerinden yargılanmalarının devamına hükmeten heyet, bu sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarda bulunmaları için duruşmayı 10-11 Mayıs’ta Çağlayan’da yapılmak üzere erteledi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Şahin Alpay’ın konutu terk etmemek şeklinde uygulanan adli kontrolün kaldırılması talebini reddetti.​

Kaynak: AA