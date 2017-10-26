Yüzlerce öğrenci İstanbul'da buluşacak

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine, İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen ve fotoğraf çektiren Şahin, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezecek öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin İstanbul'dan çok güzel anılarla ayrılması temennisinde bulunan Şahin, "Şırnak da çok güzel bir ilimiz. Çok güzel bir vatan köşesi. İstanbul da çok güzel. İnşallah, burada bu güzellikleri yaşayacaksınız." dedi.

Şahin, projeyle farklı şehirlerdeki öğrencilerin birbirlerini tanımasının amaçlandığını, bu kapsamda İstanbul'da 3 bin öğrencinin misafir edileceğini belirtti.

Vasip Şahin, "Bugün iki kafile daha gelecek. Yaklaşık 800 öğrenci ve idareciyi bu hafta sonu İstanbul'da ağırlayacağız. Geçen hafta da buna benzer bir grubu ağırlamıştık. Bunlar, önümüzdeki haftalarda da devam edecek. İnşallah güzel, zevkli, mutlu ve heyecanlı bir gezi gerçekleşir. Buradan yeni arkadaşlarınız ve dostlarınız oluşur. Bundan sonra hiçbir zaman irtibatınızı kesmeden hayat boyu mutlu ve başarılı olursunuz diye temenni ediyorum."

"İstanbul'u görmek için sabırsızlanıyoruz"

Öğrencilerden Liluz Ertuç, basın mensuplarına ilk kez İstanbul'a geldiğini, uçağa bindiği için çok heyecanlandığını söyledi. Ertuç, İstanbul'da tarihi birçok mekanı gezeceği için çok mutlu olduğunu, televizyonda izlediği yerleri birebir görme fırsatı elde ettiğini belirtti.

Rukiye Bayram ise uçağa bindiklerinde heyecan ve korkuyu ilk kez yaşadıklarını, İstanbul'u görmek için sabırsızlandıklarını kaydetti.

Şırnaklı öğrencilerden Dilek Kabul da ilk defa İstanbul'a geldiğini ve deniz gördüğünü ifade ederek, "Uçak yolculuklarına alışırsam kabin memuru ya da pilot olmak isterim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA