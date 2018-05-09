  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.286
    EURO 5.075
  • BIST 100462.95
    ALTIN 179.854
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yüzde 78’i tamamlanan Yüksek Hızlı Tren projesi havadan görüntülendi

Yüzde 78’i tamamlanan Yüksek Hızlı Tren projesi havadan görüntülendi

Gebze-Haydarpaşa arasında yapımı devam eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray’la entegre olan banliyö hattı havadan görüntülendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Dört yıl önce durdurulan Haydarpaşa-Gebze banliyö hattının yeniden hizmete girmesi için sürdürülen çalışmalarda rayların döşenmesinde Kadıköy Kızıltoprak İstasyonu’na kadar gelindi. Pendik’ten döşenmeye başlayan tren hattındaki rayların Maltepe’ye kadar olan kısmının tamamlandığı görüldü.

Kızıltoprak İstasyonu’na kadar olan hattın raylarının döşenmesiyle Haydarpaşa Garı’na 2 istasyon kaldı. Bunun ile birlikte hattın yüzde 78’i tamamlanmış oldu.

Hattın ağustos ayı içinde inşaatının bitirilmesi 1,5-2 aylık periyotta da sinyal sistemlerini tamamlanarak ve test işlemlerini gerçekleştirilerek sene sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

Öte yandan YHT’deki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde rayların Kızıltoprak’a kadar uzandığı ve çalışmaların hızla devam ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksek hızlı tren, yht, haydarpaşa, Gebze
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER