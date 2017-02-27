Yüzbinlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen 35 operasyonda 331 bin 434 paket kaçak sigara ele geçirildi, 21 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde belirlenen adresler ile araçlarda arama yaptı.

Düzenlenen 35 operasyonda 331 bin 434 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Kaçakçılıkla ilişkili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 58 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda kaçakçılıkta kullanılan 9 tır, 8 kamyonet, 5 otomobil, 3 kamyon, 2 minibüs ve bir otobüse el konuldu.