Yüzbinler Yenikapı'da "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde buluşacak

Amerika Birleşik Devletleri'nin pazartesi günü Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, Gazze'de adeta soykırıma sebep oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararı, Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise "İsrail'in kuruluş yıl dönümü" olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi, büyük protesto gösterilerinin fitilini ateşledi.

62 Filistinli şehit edildi

Bu gösterilere gerçek mermilerle müdahalede gecikmeyen İsrail, 62 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bini aşkın Filistinliyi ise yaraladı.

İsrail'in Gazze'deki bu katliamlarına dünyanın dört bir yanında tepki yağarken, saldırılara en sert tepki ise yine Türkiye'den geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Diyarbakır'da İsrail işgaline karşı dev mitingler düzenleneceğini açıkladı.

Cuma günü İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplayacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün öğleden sonra İstanbul Yenikapı Meydanı'nda İsrail'in işgaline karşı ses yükseltmek için toplanılacağını söylemişti.

Yüzbinler Yenikapı'da buluşacak

Filistin'e destek verilecek, İsrail kınanacak. "Zulme Lanet Kudüs’e Destek Mitingi" için yüzbinler Yenikapı'da buluşacak. İstanbul'daki miting ilk olacak. Ardından Filistin'e destek mitingleri devam edecek. Pazar günü de Diyarbakır'da miting düzenlenecek

Yenikapı'da yarın saat 16.00'da başlayacak miting Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek.

Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakan Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli de katılacak.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginde aziz milletimizle beraber olacağız." dedi.

Kudüs mitingi için hazırlıklar yapıldı, tüm tedbirler alındı.

Miting alanına 60 metre genişliğinde 16 metre yüksekliğinde dev bir sahne kuruldu. Sahneyi göremeyecekler içinde alana 10 adet led ekran yerleştiriliyor. Ayrıca ses sıkıntısı yaşanmaması için 18 ses kulesi kuruldu.

Miting alanına ulaşım

Miting için Büyükşehir Belediyesi otobüs, vapur ve metro ek seferleri düzenleyecek. Ayrıca 50 bin kişilik iftar sofrası da alanda hazır bulunacak.

Mitingin ardından İİT Zirvesi toplanacak

Mitingin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı, olağanüstü toplanacak.

Zirve için İstanbul'da bulunan liderler önce mitingde olacak, sonra toplantıya katılacak.

Zirvede, Filistin'de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Kaynak: TRT Haber