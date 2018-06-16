Yüzbaşı Yunus Çelebi, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 8 Haziran'da başlatılan operasyon sırasında 11 Haziran'da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki müdahale sonrası Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bir süredir Ankara'daki bu hastanede tedavi gören yüzbaşı Çelebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Erzurum'un Çat ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Çelebi'nin naaşı, bugün Ankara'dan askeri uçak ile baba ocağı Erzurum'a getirilecek.

Bekar olan şehit Çelebi'nin cenazesi, yarın öğle vakti kentteki Narmanlı Camii'nde düzenlenecek tören sonrası Kars Kapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Kaynak: AA