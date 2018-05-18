Yüz binler Yenikapı'da Kudüs için bir araya geldi

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenlendi. Mitingine yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da bulunan yabancı konuklar, miting alanını dolduranları selamladı.

Daha sonra Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien, Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.

Mitingde ilk olarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Filistin Başbakanı Hamdallah konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingindeMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre sohbet etti.

Alana 60 metre genişliğinde 16 metre yüksekliğinde dev bir sahne kuruldu. Sahneyi göremeyecekler içinde alana 10 adet led ekran yerleştiriliyor. Ayrıca ses sıkıntısı yaşanmaması için 18 ses kulesi kuruldu.

Alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

Kendilerine ayrılan güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı.

Öte yandan alanın birçok yerinde itfaiye araçları ve ambulanslar hazır bekletiliyor. Vatandaşların ihtiyaçları için de çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet kuruldu.

Mitingin ardından İİT Zirvesi toplanacak

Mitingin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı, olağanüstü toplanacak.

Zirve için İstanbul'da bulunan liderler önce mitingde olacak, sonra toplantıya katılacak.

Zirvede, Filistin'de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Güvenlik önlemleri

İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı ile "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi dolayısıyla 20 bin 100 polisin görev yapacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da 40'tan fazla ülke temsilcisinin katıldığı İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı ile Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Zirve süresince yabancı devlet büyüklerinin konakladığı oteller, geçecekleri güzergah ve kongrenin yapılacağı merkezde 5 bin 200 emniyet personeli görevlendirilirken, "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi için de 14 bin 900 polis görev yapacak.

Özel harekat polisi, bomba imha uzmanı ve terör uzmanlarının da aralarında bulunduğu 20 bin 100 polise, 4 polis helikopteri, 4 deniz botu ve 160 zırhlı araç da destek verecek.

Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan, terör örgütü PKK ve radikal terör örgütleri alanında uzmanlaşmış ekiplerin, belirlenen önemli noktalarda sivil olarak güvenlik önlemi aldığı, şüpheli görülen şahıslar üzerinde profilleme ve risk analizi çalışmaları yapacağı öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber