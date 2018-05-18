Yüz binler Kudüs için Yenikapı'da toplanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin pazartesi günü Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, Gazze'de adeta soykırıma sebep oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararı, Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise "İsrail'in kuruluş yıl dönümü" olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi, büyük protesto gösterilerinin fitilini ateşledi.

62 Filistinli şehit edildi

Bu gösterilere gerçek mermilerle müdahalede gecikmeyen İsrail, 62 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bini aşkın Filistinliyi ise yaraladı.

İsrail'in Gazze'deki bu katliamlarına dünyanın dört bir yanında tepki yağarken, saldırılara en sert tepki ise yine Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Diyarbakır'da İsrail işgaline karşı dev mitingler düzenleneceğini açıkladı.

Yenikapı’da hazırlıklar tamamlandı

İsrail’in Gazze şeridinde Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Zulme Lanet, Kudüs’e Destek’ mitinginde hazırlıklar tamamlandı.

Alana 60 metre genişliğinde 16 metre yüksekliğinde dev bir sahne kuruldu. Sahneyi göremeyecekler içinde alana 10 adet led ekran yerleştiriliyor. Ayrıca ses sıkıntısı yaşanmaması için 18 ses kulesi kuruldu.

Alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

Kendilerine ayrılan güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı.

Öte yandan alanın birçok yerinde itfaiye araçları ve ambulanslar hazır bekletiliyor. Vatandaşların ihtiyaçları için de çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet kuruldu.

Tekneler Üsküdar'dan Yenikapı'ya doğru yola çıktı

Mitinge gitmek isteyen vatandaşlar Üsküdar'dan teknelerle yola çıktı. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar Üsküdar iskelesinde yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslenecek

Filistin'e destek verilecek, İsrail kınanacak. "Zulme Lanet Kudüs’e Destek Mitingi" için yüzbinler Yenikapı'da buluşuyor. İstanbul'daki miting ilk olacak. Ardından Filistin'e destek mitingleri devam edecek. Pazar günü de Diyarbakır'da miting düzenlenecek.

Yenikapı'da saat 16.00'da başlayacak miting Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurulan dev platformdan saat 16.00'da halka seslenecek. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun takip edeceği mitinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı liderleri, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor.

Miting alanına ulaşım

Miting için Büyükşehir Belediyesi otobüs, vapur ve metro ek seferleri düzenleyecek. Ayrıca 50 bin kişilik iftar sofrası da alanda hazır bulunacak.

Mitingin ardından İİT Zirvesi toplanacak

Mitingin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı, olağanüstü toplanacak.

Zirve için İstanbul'da bulunan liderler önce mitingde olacak, sonra toplantıya katılacak.

Zirvede, Filistin'de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Güvenlik önlemleri

İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı ile "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi dolayısıyla 20 bin 100 polisin görev yapacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da 40'tan fazla ülke temsilcisinin katıldığı İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı ile Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Zirve süresince yabancı devlet büyüklerinin konakladığı oteller, geçecekleri güzergah ve kongrenin yapılacağı merkezde 5 bin 200 emniyet personeli görevlendirilirken, "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi için de 14 bin 900 polis görev yapacak.

Özel harekat polisi, bomba imha uzmanı ve terör uzmanlarının da aralarında bulunduğu 20 bin 100 polise, 4 polis helikopteri, 4 deniz botu ve 160 zırhlı araç da destek verecek.

Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan, terör örgütü PKK ve radikal terör örgütleri alanında uzmanlaşmış ekiplerin, belirlenen önemli noktalarda sivil olarak güvenlik önlemi aldığı, şüpheli görülen şahıslar üzerinde profilleme ve risk analizi çalışmaları yapacağı öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber