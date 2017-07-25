Yurtta uyuşturucu operasyonları

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda 1,5 ton esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavaklı İskelesi yakınlarındaki bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1,5 ton esrar ele geçirildi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konya'da hint keneviri operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonunda, 24 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucunda, Çimendere Mahallesi'ne Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı.

Bölgede arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, Çimenderesi mevkisindeki kanalda 24 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Hint kenevirleri, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi nezaretinde söküldükten sonra imha edildi.

Jandarma ekipleri, Hint kenevirlerini eken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da 3 ayrı operasyon

Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda 68,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdiği planlı çalışma kapsamında Diyarbakır'dan kamyon ve otomobille kente uyuşturucu transferi yapılacağını tespit etti.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu ve D-400 karayolunda önlem alarak plakalarını belirlediği araçları beklemeye başladı.

Bekledikleri kamyonu merkez Sarıçam ilçesindeki güvenlik noktasında takibe alan ekipler, bir süre sonra iki otomobilin bu araca öncülük ettiğini belirledi.

Kamyon ve otomobilleri şehir merkezine yaklaştığı sırada durduran ekipler, bölgeden hızla uzaklaşmaya çalışan iki otomobil daha olduğunu fark etti.

Bu araçları da durduran güvenlik güçleri, kamyon sürücüsü S.K. ile otomobillerdeki M.B, E.K, Z.B, O.Y, U.B. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

Narkotik dedektör köpeği "Kanas" ile yapılan aramalarda kamyonun çeşitli yerlerine gizlenmiş 43,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Sarıçam ilçesi yakınlarında durdurulan bir otomobilde de narkotik dedektör köpeği "Coco" ile yapılan aramalarda 9 kilogram esrar bulundu.

Ekipler aracın sürücüsü B.Ö. ile eşi S.Ö, çocukları E.Ö. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden B.Ö'nün ifadesinde, bir suç örgütünün ailesini öldürmekle tehdit ederek uyuşturucu kuryeliği yapmaya kendisini zorladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Merkez Seyhan ilçesi Barboras Mahallesi'ndeki bir eve de operasyon düzenleyen polis, yapılan aramalarda 16 kilogram esrar ve 2 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli bir kişi aranıyor.

Tekirdağ'da torbacılara yönelik operasyon

Çorlu ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ ve Çorlu emniyet ekiplerinin iş birliğiyle Hıdırağa Mahallesi'nde çeşitli adreslerde arama yapıldı.

Operasyon kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 2 kilo 937 gram sentetik uyuşturucu, 650 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te 3 kişiye gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Hasırcıoğlu Mahallesi'nde önceden belirlenen 8 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerince mahalleye giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Narkotik köpeği "Bady"in de kullanıldığı operasyonda evlerde arama yapan ekipler, satışa hazır paketlerde 5 kilogram esrar, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, hassas terazi, pala, bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.