Yurtta trafik kazaları: 1 ölü, 32 yaralı

Şevket Bozkurt idaresindeki 27 LH 737 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep karayolunun Sugözü Mahallesi mevkisinde önünde seyreden Latif Sablak'ın kullandığı 27 B 3587 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Ali, Hasan, Ayten, Mehmet, Hanım, Hüseyin, Sıla, Gülhan ve İbrahim Bozkurt ile Zeliha, Zehra, Enes, Furkan ve Muhammet Ali Sablak, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların bir kısmı müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Konya'daki trafik kazası

Alınan bilgiye göre, Osman Nuri Yılmaz idaresindeki 07 FZE 42 plakalı otomobil, Necati Kalaycıoğlu Caddesi'ndeki kavşakta, Hasan İnce'nin kullandığı 42 RE 190 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler, Nuriye ve Şifa İnce ile Burak Hasan, Rana, Sema ve Havva Züheyra Yılmaz yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sivas'taki trafik kazası

Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralandı.

Kangal ilçesi istikametine seyreden Ramazan Arslantaş idaresindeki 58 TP 942 plakalı otomobil, Sivas-Malatya karayolunun 43. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Nebile Arslantaş (67), ağır yaralandı.

Numune Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Nebile Arslantaş'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'taki trafik kazası

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Ali Avcı'nın (42) kullandığı 13 EC 649 plakalı otomobil, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde Hüseyin Dapar (68) yönetimindeki 46 P 4750 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobildeki Bünyamin (28), Abdulvahap (49), Ayşe Birsel (42) ile 4 yaşındaki Gülsima Avcı ile Gülizar Kaygusuz (53) yaralandı.

Kahramanmaraş ve Pazarcık'taki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.