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Yurtta FETÖ/PDY operasyonları

İzmir, Manisa ve Tunceli'deki operasyonlarda 13 kişi tutuklandı.

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Yurtta FETÖ/PDY operasyonları

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, kapatılan Türkiye Öğretmenler Vakfı ile bağlantılı oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye getirilen zanlılar, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında aranan bir şüphelinin ise başka bir suçlamayla İstanbul'da gözaltında bulunduğu belirtildi.

Manisa

Bu arada, Manisa merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tunceli

Öte yandan, Tunceli'deki operasyonda gözaltına alınan 3 askeri personelin de tutuklandığı bildirildi. 
 

Etiketler: izmir, Manisa, Tunceli, fetö
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