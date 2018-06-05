Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na Abdullah Eren getirildi

Mayıs ayında önceki başkan Mehmet Köse'nin Başbakanlık Müşavirliği'ne atanmasının ardından, Abdullah Eren kurumun yeni başkanı olarak görevlendirildi.

Aslen Batı Trakya Gümülcineli olan Eren, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans, Londra'da Westminster Üniversitesi'nde diplomasi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Eren, üniversite yıllarından bu yana birçok sivil toplum kuruluşunda çalıştı.

Özel sektörde üst düzey görevler üstlenen Eren, Balkanlarla alakalı faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütünde aktif faaliyetler yürüttü.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) vakfında araştırma da yapan Eren, 2014'ten bu yana Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Başbakan Müşaviri olarak çalıştı. Eren, bir dönem AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

İyi derecede İngilizce bilen ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Eren, evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: AA