Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Türk halkı, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden beri Mehmetçiği yalnız bırakmadı.

Bir destek de Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencilerinden geldi.

Gaziantep ve Malatya'da, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurt binalarını "Afrin" yazısıyla ışıklandırdı.

Gaziantep'te Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu'ndaki üniversite öğrencileri, yurt binasına ışıkla yazılan "Afrin"i fotoğraflarken, İstiklal Marşı'nı okudu, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

Öğrencilerden Semra Yaşar, Afrin'de savaşan Mehmetçik adına güzel bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Malatya

KYK Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Türkiye genelindeki yurtlarda düzenlenen etkinlikle güvenlik güçlerinin yanında olduklarını gösterdiklerini söyledi.

İnönü Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Seyyid Ahmet Çobanyıldız ise etkinliğin kendisini duygulandırdığını şöyle anlattı:

"Göğsüm kabardı, duygulanmamak elde değil. Allah Afrin'de görev yapan Mehmetçik'imizin yanında olsun. Bizim burada ailelerimizle mutlu yaşayabilmemiz için Afrin'de, vatan, millet ve namus için savaşıyorlar."

Adana

Çukurova Üniversitesi kampüsünde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana İl Müdürlüğüne bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Öğrenci Yurdu girişine led ampullerle oluşturulan "Afrin" yazısı asıldı.

Daha sonra yurt görevlileri, öğrencilerle Afrin yazısı altında bir araya geldi.

Mersin

Mersin Yenişehir ilçesi Çiftlikköyü Mahallesi'ndeki Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu ve Mersin Kız Öğrenci Yurdu Müdürlükleri bünyesinde bulunan 3 binanın oda ışıklarıyla "Afrin" yazısı oluşturuldu.

Yurtta kalan öğrencilerden Begüm Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 ağabeyinden ikisin asker olduğunu ve birisinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yaptığını söyledi.

Zonguldak

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi'nde bulunan Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndaki üniversite öğrencileri, binaya ışıkla yazılan "Afrin"i fotoğraflarken, İstiklal Marşı'nı okudu, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde slogan attı.

Bitlis

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bitlis Beş Minare Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yürütülen mücadeleye destek vermek amacıyla yurdun ön cephesinde pencere ışıkları ile "Afrin" yazdı.

Öğrenciler ve yoldan geçen vatandaşlar yurdun önünde durarak "Afrin" yazısı ile fotoğraf çektirdi.

Edirne

Edirne'de Sultan 2. Murat Erkek Öğrenci Yurdu ile Selimiye Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler bahçede toplandı.

Saat 21.00'da eş zamanlı olarak Sultan 2. Murat Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla Mehmetçik için yurttaki oda ışıklarıyla "Afrin" yazısı oluşturdu.

Selimiye Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler ise yurdun bahçesinde led ışıklarla "Afrin" yazdı.

Her iki yurtta kalan öğrenciler, Türk bayrağı açarak desteklerini sürdürdü.

Kırklareli

Kırklareli'nde Evlad-ı Fatihan Yurdunda kalan öğrenciler de yurttaki oda ışıklarıyla "Afrin"yazdı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Veli Şen, Mehmetçiğe destek vermek amacıyla yurttaki oda ışıklarıyla "Afrin" yazdıklarını söyledi.

Harekata katılan Mehmetçiğe dua ettiklerini dile getiren Şen, Türkiye'nin terör saldırıları ile karşı karşıya kalmaması için TSK'nın Afrin'de başlattığı harekatı başarıyla sürdürdüğünü vurguladı.

Siirt

Siirt Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık 2 bin öğrencinin kaldığı KYK'ya ait Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdunda öğrenciler, odaların ışıklarıyla "Afrin" yazısı oluşturdu.

Öğrenciler, daha sonra güvenlik güçleri için dua etti.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla yurt odalarının ışıklarıyla "Afrin" yazıldığını belirten KYK İl Müdürü Mehmet Enver Aytaç, şöyle konuştu:

"Zeytin dalı bir barışın sembolüdür. Orada yıllardır baskı ve zulüm gören bölge halkı üzerindeki zulme son vermek, orada barış ve huzuru tesis etmek amacıyla ülkemiz mücadelesini sürdürüyor. Rabbim devletimizi ve güvenlik güçlerimizi muvaffak etsin, oraya giden polis, asker ve diğer güvenlik güçlerimizi korusun."

Diyarbakır

Diyarbakır'daki Süleyman Bin Halid Yurdu öğrencileri de odalarındaki ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturdu.

KYK İl Müdürü Metin Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı birçok yurtta barınan öğrencilerin Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla etkinlik yaptığını söyledi.

Kars

Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Murat Çobanoğlu Kız Yurdu, Serhat Öğrenci Yurdu ile Nuri Paşa Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, harekatta görevli askerlere destek amacıyla ışıklarla "Afrin" yazdı.

Yurtlardaki odaların tamamının ışıklarını kapatan öğrenciler, daha sonra "Afrin" yazısı oluşacak şekilde ışıkları açtı. Öğrenciler, "Afrin" yazısının oluşmasının ardından Mehmetçiğe selam gönderdi.

Düzce

Konuralp bölgesinde bulunan Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda kalan Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, odalarındaki ışıkları "Afrin" yazısı oluşacak şekilde koordineli olarak yaktı.

Öğrencilerin oluşturduğu "Afrin" yazısı yoğun ilgi görürken, vatandaşlar bu görüntüyü fotoğrafladı.

Kilis

Kentteki 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim gören ve Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan yaklaşık 500 kız öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla yurt bahçesinde bir araya geldi.

Öğrencilerin katılımıyla hazırlanan koreografide, ay yıldızlı figür ve Afrin yazısı oluşturuldu, Türk bayrağı açıldı.

Sık sık "KYK, Mehmetçik el ele" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" gibi slogan atan öğrenciler, ellerindeki zeytin dalı ve Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okuyarak Mehmetçiğe destek mesajı verdi.

Nene Hatunlar gibi biz de hazırız

Gülşen Çınar da orada şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

"Kilis'te olduğumuz için sınırımızdaki olayları çok daha net görüyorduk. Orada askerlerimiz yılmadı, savaştılar, bizler de seve seve vatan için canımızı vereceğimize söz veriyoruz. Kadın erkek demeden bu mücadelede ve davada sonuna kadar varız. Nene Hatunlarımız nasıl ki silahlarını sırtlanıp cepheye gittilerse biz de savaşmaya hazırız. Seve seve bayrağımız için can veririz."

Kaynak: AA