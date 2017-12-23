Yurt genelinde yoğun kar yağışı etkili oluyor

Tekirdağ’da kar yağışı

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Şehir merkezinde devam eden kar yağışı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkisini arttırıyor.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolların kapanma ihtimaline karşı çalışmalara devam ediyor.

Çanakkale de kar yağışına teslim oldu

Dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı Çanakkale'de kent merkezinin yüksek kesimleri ile Çanakkale-İzmir karayolunda etkili oluyor.

Yağış nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunun Erenköy ve Yenimahalle mevkilerinde ulaşım yer yer güçlükle sağlanıyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı kent merkezinde belediye ekipleri kar küreme ve temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bursa'da güne kar yağışı ile uyandı

Bursa'da sabah saatlerinde yağmaya başlayan mevsimin ilk karı, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Namazgah ve Piremir mahallelerinde etkili oldu.

Ekipler, bazı bölgelerde önlem amacıyla tuzlama çalışması yaptı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursa'da gün boyu kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Samsun'da kar yağışı

Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Kocadağ'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde güzel görüntüler oluştu.

Bilecik'te de yoğun kar yağışı hakim

Bilecikte Pazaryeri ve Söğüt ilçesinde geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte görevliler tarafından yolların açılması adına kar küreme ve yol tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'da kar yağışına esir oldu

Kütahya'nın Domaniç-İnegöl karayolundaki Kocayayla mevkisinde hazırlıksız yola çıkan çok sayıda araç yolda kaldı.

Karayolları ekipleri kar küreme ve buzlanmayı önlemek adına tuzlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: AA