Yurt genelinde vatandaşlar, 'demokrasi nöbetlerini' sürdürüyor

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde vatandaşlar, 'demokrasi nöbetlerini' sürdürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Kısıklı başta olmak üzere yurdun pek çok yerinde demokrasi nöbeti tutmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Başkent'te, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların demokrasi nöbeti devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla dün gece başlayan demokrasi nöbeti vatandaşlarca bugün de sürdürülüyor.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve bazı bakanlıklarca açılan 15 Temmuz temalı stantları ziyaret ediyor.

Oluşturulan "15 Temmuz hatırası" alanlarında fotoğraf çektiren vatandaşlar, çalınan marşlar ve türküler eşliğinde demokrasi nöbetini devam ettiriyor. Bazı kurum ve kuruluşlar da vatandaşlara kumanya dağıtıyor.

Öte yandan Kızılay Güvenpark'ta toplanan vatandaşlar, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi geziyor.

Şehitler abidesine yoğun ilgi

Külliye önündeki 15 Temmuz nöbetine katılan vatandaşlar sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne de yoğun ilgi gösteriyor.

Abide önünde şehitler için dua eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla fotoğraf çektiriyor.

Kısıklı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı.

Vatadandaşlar, etkili olan yağmurda ıslanmamak için karton ve şemsiye kullandı.

Taksim Meydanı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Taksim Meydanı'nda vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.

Gaziantep

15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yıl dönümünün ertesi gününde, Gaziantep'te binlerce vatandaş "demokrasi nöbeti"ne katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen binlerce vatandaş, demokrasi nöbetine destek verdi.

Vatandaşlardan bazıları FETÖ'yü lanetleyen pankartlar açtı. 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Tasavvuf musikisi ve mehteran takımının konser verdiği etkinlikte, belediyelerce vatandaşlara yemek ve içecek ikramında bulunuldu.

Programda, vatandaşlar sık sık tekbir getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

Samsun

Kavak ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında vatandaşlar, Hükümet Konağı önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplandı. Öner Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'nde yapılan Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından Kavak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Oto Garı'na gelen vatandaşlar burada demokrasi nöbeti tuttu.

Eskişehir

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya başladı.

İzmir

İzmirliler, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Konak Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.

Trabzon

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Trabzon'da Atatürk Alanı'nda bir araya gelen vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.

Mardin

Midyat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi, demokrasi nöbeti tuttuldu, camilerde sela okutuldu.

Adana

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Adana Merkez Park'a gelen vatandaşlar demokrasi nöbetini sürdürüyor.

Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği Meydanında düzenlenen program, Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başladı.

Daha sonra program kapsamında şiir dinletilerinin yanı sıra 15 Temmuz'u anlatan çeşitli belgesellerin de gösterimi yapıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu, Malkara, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde de programlar gerçekleştirildi.

Tekirdağ ve ilçelerindeki nöbet saat 24.00'e kadar devam edecek.

Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında binlerce vatandaş demokrasi nöbetine devam etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Diriliş Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Ya Allah Bismillah, Allahuekber" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan görüntüler izlendi, sanatçı Esat Kabaklı konser verdi.

"Bil oğlum", "Bu bayrak" ve "Çanakkale" gibi sevilen türküleri seslendiren Kabaklı'ya alanı dolduran vatandaşlar eşlik etti.

Kabaklı sahnede yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un "egemenlik bayramı" olması gerektiğini ifade ederek, "15 Temmuz, egemenlik bayramı olmalı, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Memlekete değil dünyaya hükmettiniz siz gazi milletsiniz, bu işi siz başardınız Allah sizlerden binlerce kez razı olsun." diye konuştu.

Demokrasi nöbetinin devam ettiği alana çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca stantlar kuruldu. Kızılay çadırında kan bağışı alınırken, İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneğince aşure, Birlik Vakfı Nevşehir Şubesince çay ikramı yapıldı.