Yurt genelinde vatandaşlar 'demokrasi nöbetlerini' sürdürdü

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde vatandaşlar, 'demokrasi nöbetlerini' sürdürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Kısıklı başta olmak üzere yurdun pek çok yerinde demokrasi nöbeti tutmayı sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Başkent'te, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların demokrasi nöbeti devam etti.

Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla dün gece başlayan demokrasi nöbeti vatandaşlarca bugün de sürdürdü.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve bazı bakanlıklarca açılan 15 Temmuz temalı stantları ziyaret etti.

Oluşturulan "15 Temmuz hatırası" alanlarında fotoğraf çektiren vatandaşlar, çalınan marşlar ve türküler eşliğinde demokrasi nöbetini devam ettiriyor. Bazı kurum ve kuruluşlar da vatandaşlara kumanya dağıttı.

Öte yandan Kızılay Güvenpark'ta toplanan vatandaşlar, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

Şehitler abidesine yoğun ilgi

Külliye önündeki 15 Temmuz nöbetine katılan vatandaşlar sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne de yoğun ilgi gösterdi.

Abide önünde şehitler için dua eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdi.

Kısıklı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplandı.

Vatadandaşlar, etkili olan yağmurda ıslanmamak için karton ve şemsiye kullandı.

Taksim Meydanı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Taksim Meydanı'nda vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.

İzmir

İzmirliler "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Konak Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.

Konak Meydanı'ndaki etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, müzik dinletisi sunuldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla programa katılanlar marşlar söyledi, sloganlar attı.

Demokrasi nöbeti Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için yapılan dua ile sona erdi.

Türk Kızılayı Konak Meydanı'nda gönüllülerden kan bağışı aldı. Meydanda kurulan çeşitli belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının stantlarından ikramlar dağıtıldı.

Anadolu Ajansının, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan İzmir Konak Meydanı'ndaki sergisi de ilgi gördü.

Gaziantep

15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yıl dönümünün ertesi gününde, Gaziantep'te binlerce vatandaş "demokrasi nöbeti"ne katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen binlerce vatandaş, demokrasi nöbetine destek verdi.

Vatandaşlardan bazıları FETÖ'yü lanetleyen pankartlar açtı. 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Tasavvuf musikisi ve mehteran takımının konser verdiği etkinlikte, belediyelerce vatandaşlara yemek ve içecek ikramında bulunuldu.

Programda, vatandaşlar sık sık tekbir getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

Samsun

Kavak ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında vatandaşlar, Hükümet Konağı önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplandı. Öner Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'nde yapılan Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından Kavak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Oto Garı'na gelen vatandaşlar burada demokrasi nöbeti tuttu.

Eskişehir

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya başladı.

İzmir

İzmirliler, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Konak Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.

Trabzon

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Trabzon'da Atatürk Alanı'nda bir araya gelen vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.

Mardin

Midyat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi, demokrasi nöbeti tuttuldu, camilerde sela okutuldu.

Adana

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Adana Merkez Park'a gelen vatandaşlar demokrasi nöbetini sürdürüyor.

Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği Meydanında düzenlenen program, Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başladı.

Daha sonra program kapsamında şiir dinletilerinin yanı sıra 15 Temmuz'u anlatan çeşitli belgesellerin de gösterimi yapıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu, Malkara, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde de programlar gerçekleştirildi.

Nevşehir

Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında binlerce vatandaş demokrasi nöbetine devam etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Diriliş Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Ya Allah Bismillah, Allahuekber" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan görüntüler izlendi, sanatçı Esat Kabaklı konser verdi.

"Bil oğlum", "Bu bayrak" ve "Çanakkale" gibi sevilen türküleri seslendiren Kabaklı'ya alanı dolduran vatandaşlar eşlik etti.

Kabaklı sahnede yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un "egemenlik bayramı" olması gerektiğini ifade ederek, "15 Temmuz, egemenlik bayramı olmalı, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Memlekete değil dünyaya hükmettiniz siz gazi milletsiniz, bu işi siz başardınız Allah sizlerden binlerce kez razı olsun." diye konuştu.

Demokrasi nöbetinin devam ettiği alana çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca stantlar kuruldu. Kızılay çadırında kan bağışı alınırken, İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneğince aşure, Birlik Vakfı Nevşehir Şubesince çay ikramı yapıldı.

Bursa

Bursa 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, o geceyi anlatan belgeselleri kurulan dev ekranlardan izledi.

Mehteran takımının gösteri yaptığı etkinlikte vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atıp marşlar söyledi.

Türk Kızılayı, ilçe belediyeleri, çeşitli kurum ve kuruşlarca içecek ve yiyecek ikramında bulunuldu.

Eskişehir

Eskişehir'de Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, demokrasi nöbetine devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratta bulunan vatandaşlar, darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Meydanı dolduranlar, kurulan dev ekranlarda, 15 Temmuz belgeselini izledi.

Programa katılan AK Parti Merkez Karar Yönetim ve Kurulu (MKYK) üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un birinci yılında Türk halkının her zaman olduğu gibi bayrağına, devletine ve milletine sahip çıktığını söyledi.

Türk Kızılayı, ilçe belediyeleri, çeşitli kurum ve kuruşları tarafından içecek ve yiyecek ikram edildi.

Etkinliğe, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkesir

Milli İrade Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan demokrasi nöbetine Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve binlerce vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesince meydana kurulan dev ekranda vatandaşlar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşanan olayları izledi ve aynı zamanda ilahiler okundu.

Geç saatlere kadar nöbet tutan vatandaşlar meydanda Türk bayrağı dalgalandırdı.

Kütahya

Kütahya Zafer Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap eden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, FETÖ'nün İslam dinini kullanarak insanları kandırdığını anlattı.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bir işgal girişimine karşı geçen yıl büyük bir zafer kazandığını hatırlatan Saraçoğlu, "Başta FETÖ olmak üzere tüm Türkiye'nin terör örgütlerine karşı uyanık olmalıyız. Terör örgütleri kullanılarak Türkiye dize getirilmeye çalışılıyor. Bu meydanda vatan için, birlik ve beraberlik için nöbet tutuyoruz. Bu ülkenin sahibi de koruyacaklar da bizleriz. Hainlere ve işbirlikçilere karşı her zaman birlik olmalıyız. Milletimiz meydanlardan dünyaya yine büyük bir mesaj vermiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, mehter takımı gösteri sundu.

Yalova

Yalova'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.

Sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerce meydanda kurulan stantlarda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, sinevizyon gösterimiyle devam etti.

Programa Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak katıldı.

Çanakkale

Çanakkale Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen etkinliğinin ikinci gününde vatandaşlar İskele Meydanı'na geldi.

Burada, Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince ücretsiz sağlık taraması yapılırken, GESTAŞ AŞ tarafından da çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlar dağıtılan Türk bayraklarıyla birlikte mehter Takımının seslendirdiği marşlara eşlik etti.

İl Müftü Yardımcısı Dr. Hamza Yıldırım'ın yaptırdığı duanın ardından geçen yıl 15 Temmuz günü çekilen fotoğraflardan hazırlanan sinevizyon gösterisi sunuldu.

Programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erdem Karadağ ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilecik

Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda özellikle çocuklar ve kadınlar, ellerinde Türk bayraklarıyla uzun süre sahnede marşlar söyledi.

Program kapsamında şiir dinletilerinin yanı sıra 15 Temmuz'u anlatan çeşitli belgesellerin de gösterimi yapıldı.

Tokat

Tokat'ta ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan görüntüler izlendi.

Demokrasi nöbetinin devam ettiği alana çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca stantlar kuruldu ve vatandaşlara çay dağıtıldı.

Nöbete Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla, "Vatan sana canım feda", "Recep Tayyip Erdoğan", "FETÖ'ye idam", "Millet burada, FETÖ'cüler nerede" sloganları attı.

Darbe girişiminde şehit olanlar ve gaziler için dua eden vatandaşlar, zaman zaman tekbir getirdi.

Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve bazı protokol üyeleri de demokrasi nöbetine katıldı.

Meydandakilere belediye ile çeşitli firmalar tarafından yiyecek ve içecek ikram edildi.

Çankırı

Çankırı'da vatandaşlar demokrasi nöbetini yağmur altında tutmaya devam etti.

Milli İrade Meydanı'nda devam eden demokrasi nöbetinde, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde başlayan yağmura rağmen vatandaşlar duraklara ve bina altlarına sığınarak demokrasi nöbetini sürdürdü.

Belediye Başkanı İrfan Dinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın emriyle saat 00.00'a kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmura rağmen demokrasi nöbetine devam ettiklerini belirten Dinç, "Yağmura rağmen vatandaşlarımız kendilerini muhafaza ederek nöbete devam ediyor. Bu da vatandaşımızın sadakatini, imanını, ihlasını, bu işe verdiği önemi ve liderine olan bağlılığını en güzel şekilde ortaya koyuyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Batuhan Ünal da yağmur çamur dinlemeden demokrasi nöbetine devam ettiklerini söyledi.

Demokrasi nöbeti için Milli İrade Meydanı'na gelenlerden Ali Barışkan da Türk milletini hiçbir engelin durduramayacağını, yağmura rağmen demokrasi nöbetlerine devam edeceklerini vurguladı.

Çorum

Çorum'da vatandaşlar, Hürriyet Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine devam etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanda bir araya gelen vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan programda, alana kurulan ekranlara FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini anlatan görüntüler yansıtıldı. FETÖ aleyhine slogan atan vatandaşlar, zaman zaman tekbir getirdi.

İl Müftülüğü görevlilerince ilahi dinletisinin sunulduğu programda, İl Müftüsü Ahmet Akın şehitler ve ülkenin bekası için dua etti.

Nöbete Vali Necmeddin Kılıç, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'nun yanı sıra kurum müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan program, şiddetli yağış nedeniyle Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı, duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İl Müftüsü Osman Aydın ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Ülkenin tarih boyunca birçok saldırıya maruz kaldığına ancak 15 Temmuz'un bunlardan farklı olduğuna işaret eden Karahasan, "O gece Pensilvanya'dan yönetilen ve yıllardır insanımızın içine sızmış bir grup, Türk milletini bölmeye, istiklal ve istikbalini yönetmeye çalıştı." dedi.

AK Parti İl Başkanı Halil Uluay da selamlama konuşması yaptı.

Kastamonu Belediyesince hazırlanan 15 Temmuz konulu tiyatro gösterisi sunuldu.

Kırşehir

Kırşehir Cacabey Meydanı'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı.

Bursa kılıç kalkan ekibinin gösterisinin ardından 15 Temmuz darbe girişimini konu alan şiirlerin okunduğu programda, Vali Necati Şentürk ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kılıç kalkan ekibine altın hediye etti.

Programda, Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı kahramanlık türküleri seslendirirken, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla türkülere eşlik etti.

Vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunulan programa, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Müftüsü Osman Arslan, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kasım Varol ve çok sayıda kişi katıldı.

Yozgat

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında Yozgat'ta vatandaşlar demokrasi nöbetini sürdürdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda sinevizyon gösterileri eşliğinde marşlar söylenip şiirler okundu. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti. Bazı vatandaşlar da meydanda bulunan Kızılay'ın kan alım otobüsünde kan bağışında bulundu.

Programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz Anatomisi"nin sinevizyon gösterisini izledi.

Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek darbe girişimini lanetledi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşlara çorba ikram etti.

Programda Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da yer aldı.

Sivas

Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çok sayıda vatandaş meydanlarda demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.

Kent meydanında toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Program kapsamında sela okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mehter takımı konser verdi.

Vali Davut Gül, programda yaptığı konuşmada, vatandaşlara teşekkür ederek, "Geçen sene ihanetle karşılaştığımızda hiç şüphesiz milletimiz üzerine düşeni yaptı." dedi.