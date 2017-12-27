Yurt genelinde uyuşturcu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor

Yurt genelinde uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Muğla, Van ve Eşkişehir'de yapılan operasyonlarda bir çok kişi gözaltına alındı.

İstanbul’dan Muğla'ya kargo ile göderildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan kargoyla gönderilen bir kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan kargoyla ilçeye uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir kargo şirketinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, bir kilogram skunk bulundu.

Van'da yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

Van'ın Tuşba ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada 107 kilo 420 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe çıkışındaki Erciş yolunda şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, otobüsün tavan kısmına gizlenmiş 200 paket halinde 107 kilo 420 gram eroin ele geçirildi.

Otobüs sürücüsü ve araçtaki bir kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ile uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 3 kişinin ev ve araçlarında yapılan aramada, 276 gram esrar, 306 sentetik uyuşturucu hap, 2,8 gram Skunk, 0,60 gram toz esrar, 7,3 gram tütünle karıştırılmış esrar, bir hassas terazi ele geçirildi.

Bunun yanında, daha çok üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu Bahçelievler ve Eskibağlar mahallelerine de operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Öğrencilere uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen şüphelilerinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan arama ve kontrollerde 40,86 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.

Sırt çantasında uyuşturucu sevkiyatı

Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Aziziye ilçesinde yaptıkları kontrollerde Van'dan Samsun'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki Afganistan uyruklu E.S'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, bu kişiye ait sırt çantasında yaptıkları aramada, preslenmiş iki parça halinde iki kilo 905 gram esrar ele geçirdi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı noktada şüpheli bir otomobilde de arama gerçekleştirdi.

Aramada, 79 şeffaf poşet içerisinde satışa hazır halde olan iki kilo 102 gram esrar yakalandı.

Her iki olayda gözaltına alınan E.S. ve İ.K, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA