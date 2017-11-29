Yurt genelinde Mevlit Kandili coşkusu

Tüm yurtta vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan ve inanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, çevre illerden gelen çok sayıda kişi de kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Akşam saatlerinde Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelenler camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Hatay

Hatay'da ise vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümünün kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar'ı doldurdu.

Programda, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Program sonunda vatandaşlara, Hatay Büyükşehir Belediyesince kandil simidi dağıtıldı.

Samsun

Samsun'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Vatandaşlar, tarihi Merkez Büyük Camisi’nde düzenlenen programa ilgi gösterdi. Camide, Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu, dua edildi.

Diyarbakır

Diyarbakır İl Müftülüğü ve görevlendirme yapılan Yenişehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Mevlit Kandili" programı düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, il müftülüğü görevlilerinin ilahi dinletisiyle devam etti.

İl Müftüsü Burhan İşleyen de Hazreti Muhammed'in hayatından kesitler anlattı.

Mersin

Mersin, Hatay ve Adana'da Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde milattan sonra 2. yüzyıl başlarında putlara tapmayı reddeden 7 gencin, sığınarak 309 yıl uyudukları rivayet edilen ve halk arasında "Yedi Uyurlar Mağarası" olarak da bilinen Ashab-ı Kehf Mağarası, Mevlit Kandili dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Mağaraya gelip dua eden vatandaşlar, ibadetlerini de mağaranın yanında bulunan camide yerine getiriyor.

Kur'an-ı Kerim'in Kehf Suresi'nde de bahsi geçen Ashab-ı Kehf Mağarası, diğer semavi dinlerin kitaplarında da anılıyor.

Ashab-ı Kehf Mağarası'nın Tarsus ilçesi dışında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu da öne sürülüyor.

Edirne

Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye Camisi, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere, kentteki birçok camiyi doldurdu.

Sultanahmet Camisi emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu, Selimiye'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tüm Müslümanların Hazreti Peygamberin kutlu doğumu dolayısıyla bu akşam bir araya geldiğini söyledi.

Namaz kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Adana

Adana'da da, Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden olan Hacı Sabancı'da düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, Adana İl Müftüsü Hasan Çınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.