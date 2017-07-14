Yurt genelinde FETÖ operasyonları

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Karabük

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6. duruşmaya, tutuklu sanık F.Ö. ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, Karabük Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanığın örgütle irtibatlı olduğunun tespit edildiğine yer verildiğini hatırlattı.

Karar öncesi söz verilen F.Ö, daha önceki duruşmalardaki savunmasını tekrarladı.

Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın örgütle irtibatının tespit edildiği ve FETÖ üyeliğinden işlem yapılan bazı kişilerle irtibatı bulunduğunun görüldüğünü belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Bu karar, Karabük'te görülen FETÖ/PDY davalarında verilen ilk ceza olma özelliği taşıyor.

Tekirdağ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Tekirdağ'ın yanı sıra Ankara, Sakarya, Manisa, Trabzon, Gaziantep, Mardin, Kars, Kırıkkale, Hatay ve Diyarbakır'ın da arasında bulunduğu 17 ilde, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde aranan biri sivil memur, subay ve astsubaylardan oluşan 37 kişiden 30'u gözaltına alındı.

Trabzon

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye yönelik Trabzon merkezli Balıkesir, Sakarya ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı iddia edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan, ev hanımı, memur, işçi ve çeşitli meslek mensubu 30 zanlıdan 26'sı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şahsın ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Sivas

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski binbaşı, Sivas'ta gizlendiği kayınbabasının evinde yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince gözaltına alınan U.K, sağlık kontrolünün ardından, emniyete götürüldü.

Kocaeli

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İl Emniyet Müdürlüğünce belirlenen adreslere düzenlenen ve iki gün süren operasyonda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ise 13 kişi gözaltına alındı.

Düzce

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 öğretmen tutuklandı.

Adreslerdeki aramalarda, bazı belge ve dokümanlara da el konuldu.

FETÖ üyeliğine ilk duruşmada mahkumiyet

Gaziantep'te FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen eski polis, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ içerisinde farklı faaliyetlerde bulunan ve aynı zamanda "Bylock" kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi yakalandı.

Adliyeye çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Karaman

Karaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Muğla

Muğla merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişiden biri tutuklandı.

Elazığ

Elazığ merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 7 şüphelinden 2'si tutuklandı.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.