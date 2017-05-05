Yurt genelinde FETÖ operasyonları: 104 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 98 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir merkez, Ankara, Aydın, Manisa ve Antalya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 98 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında görevde olan asker, öğretmen, doktorların yanı sıra örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları belirtilen şüphelilerin bulunduğu, bazı zanlıların ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öğrenildi.

Zanlıların, örgüt adına para toplayarak terör örgütüne finans sağladıkları, eleman temini için çalıştıkları ve örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bilecik'teki operasyon

Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, infaz koruma memuru ve adliye personeli olarak görev yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde, kent merkezi ve Gölpazarı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, infaz koruma memuru ve adliye personeli olarak görev yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerindeki aramada, bazı evrak ve bilgisayarlara el konulan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

FETÖ'nün üniversite yapılanması soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Süleyman Şah Üniversitesindeki yapılanmaya ilişkin yürütülen soruşturmada, 72 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile kapatılan Süleyman Şah Üniversitesinde FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede 72 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışıyor. AA