Yurt genelinde DEAŞ'a yönelik operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, çoğu yabancı uyruklu 60 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'nın Sincan, Çubuk, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu yabancı uyruklu 60 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

İstanbul - Kocaeli

İstanbul ve Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren ve haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan, aralarında İstanbul'da sorumlu düzeyde kişilerin de yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, İ.K, Y.K, İ.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancı uyruklu A.W olmak üzere 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeyle örgütsel doküman ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda yakalanan 10'u çocuk 14 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi.

İzmir

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 8 zanlının terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ile bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların da bulunması dikkati çekti.

Bursa

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Konya

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden birinin, basın mensuplarına, "Yakışıklı çıkar mıyız?" demesi dikkati çekti.

Şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 100 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezi ve ilçelerinde çok sayıda özel harekat polisinin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında pansiyon, iş yeri ve evlerin de bulunduğu 40 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve bilgisayara el konuldu, 100 kişi gözaltına alındı.

Örgütsel faaliyetlerde bulunulduğu belirlenen evler, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adana

Adana'da terör örgütü DEAŞ'e yöneli·k operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar ve Kiremithane mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 polis, 53 adreste arama yaptı.

Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Bingöl

Bingöl'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığıca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

