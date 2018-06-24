Yurt dışından gelen seçmenler havalimanında oy kullandı

Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşların, havalimanı geliş ve gidiş katında kurulan 12 sandıkta 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi, bugün saat 17.00'de tamamlandı.

Bazı vatandaşlar son anda sandıklara gelerek, oy verme işlemini gerçekleştirdi. Uçakları gecikmeli inen bazı vatandaşlar ise saat 17.00'den sonra sandıkların olduğu bölüme geldikleri için oylarını kullanamadı.

Son dakikalarda oyunu kullanan Murat Mayor, ABD'nin başkenti Washington'dan uçakla geldiğini, seferini oy kullanma saatine göre ayarladığını söyledi. Mayor, sandığa yetişmek için pasaport kontrolünü hızla geçtiklerini söyleyerek, "Hepimize hayırlı olsun" dedi.

ABD'de yaşayan Ayşe Öztürk, Atlanta'dan oy kullanmaya geldiğini, son anda yetiştiği için çok mutlu olduğunu anlattı.

"Ülkemiz için inşallah hayırlı olur"

Burkina Faso'dan gelen Mehmet Mustafa Çelik, uçak geciktiği için biraz geç kaldıklarını ancak oylarını kullanabildiklerini söyledi. Çelik, tercihini yapmak için uzun yoldan geldiklerinden bahsederek, "Ülkemiz için inşallah hayırlı olur" dedi.

Geç kaldığı için oy kullanamayan Gökhan Tektaş ise, ABD dönüşü pasaport görevlisinin işlemlerin 17.00'de sona ereceğini bildirmesi üzerine acele ettiklerini fakat yetişemediklerini anlattı. Beş dakika geç kaldıkları için oy veremediklerini söyleyen Tektaş, seçimin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oylamanın sona ermesinin ardından oylar, sandık görevlilerinin eşliğinde çuvallara konarak, mühürlendi. Bu sırada terminalde polisler güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA