'Yurt dışında yaşayanlar istediği yerde oy kullanabilecek'

Türkiye’nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, tüm dünyanın tek seçim bölgesi olarak kabul edildiğini belirterek, "Vatandaşlarımız sadece bağlı bulundukları temsilciliklerde değil, arzu ettikleri tüm temsilciliklerde oy kullanma imkanına kavuştu." dedi.

Karaoğlu, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğunda referandum sürecinde oy kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Referandum sürecinde vatandaşların çok kolay oylarını kullanabilmesi için iki büyük yenilik getirildiğini söyleyen Karaoğlu,"Oy kullanma saatleri artırıldı. Bu yeni dönemde oy kullanma yaklaşık 12 saat olacak. Sabah 9'dan akşam 9'a kadar kesintisiz bir şekilde ve 14 gün boyunca sürecek." diye konuştu.

Karaoğlu, tüm dünyanın tek seçim bölgesi olarak kabul edildiğini ve yurt dışında 27 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında referandum için oy kullanımının devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımız sadece bağlı bulundukları temsilciliklerde değil, arzu ettikleri tüm temsilciliklerde oy kullanma imkanına kavuştu. Vatandaşlarımız, Brüksel Başkonsolosluğuna bağlı olsalar da oy kullanmayı arzu ettikleri gün başka bir temsilciliğe yakınlarsa o temsilciliğe gidip oy kullanabilecekler." ifadelerini kullandı.

Güvenlik önlemleri

Belçika'da Brüksel ve Anvers başkonsolosluklarında vatandaşların oylarını kullanabileceğini anlatan Karaoğlu, YSK'nın aldığı kararlar çerçevesinde 3 halkalı bir güvenlik sistemi olacağını söyledi.

Karaoğlu, Başkonsolosluk binası içerisinde görevlendirilen devlet memurları ve siyasi parti temsilcileriyle oy sandıklarının ve tüm oy malzemelerinin güvenliğinin çeşitli sıkı kurallar altında sağlanacağını, YSK'nın izin verdiği ölçüde özel güvenlik hizmetinden yararlanılacağını ve son olarak da Belçikalı makamlarla yakın işbirliği halinde tüm güvenlik önlemlerinin alınmış durumda olduğunu anlattı.

"Geniş bir katılım bekliyoruz"

Vatandaşların referanduma geniş bir şekilde katılacağına inandığını ve bütün hazırlıkların buna göre yapıldığını ifade eden Karaoğlu, kayıtlı tüm vatandaşların oy kullanması halinde bile Başkonsolosluğun bu durumu kaldırabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

"Konsoloslukluk işlemleri elektronik şekilde yapılıyor"

Karaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut sisteminin dünyadaki en gelişmiş konsolosluk hizmetlerini verebilecek bir altyapıya sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu çerçevede randevulardan, başvurulara, başvuru hazırlanmasından ödemelere kadar bütün sistemimiz elektronik bir şekilde yapılmakta." dedi.

Elektronik işlemlerin çeşitli avantajları olduğuna işaret eden Karaoğlu, "Hiçbir şekilde vatandaşlarımızın kuyruğa girmesine, o gün beklemesine gerek kalmadan, randevularını evlerinden alabiliyorlar. Randevu saatinde gelip belgeleri tamam olmak koşuluyla o işlemlerini o gün içerisinde bitirebiliyorlar. Ödemelerini de aynı şeklide yapıyorlar. Bu hem bir standardizasyon sağlıyor hemde işlemlerin çok hızlı bir şekilde bitirilmesini sağlıyor." diye konuştu.