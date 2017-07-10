Yurt dışında yaşayan Türklerin memleket yolculuğu sürüyor

Yaşadıkları ülkelerden yola çıkan Avrupa'daki Türklerin yolculukları devam ediyor. Hafta sonu yola çıkanların Türkiye'ye gelene kadar geçtikleri sınır kapılarında kısmen yoğunluk yaşanıyor.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, gelişlerin yoğunlaştığı 1-9 Temmuz tarihlerinde Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 52 bin otomobille 225 bin 347 Türk vatandaşı yurda giriş yaptı. Türk vatandaşları, her yıl olduğu gibi en çok Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullandı. Kapıkule'den bu süreçte 28 bin 899 otomobil girişi oldu.

Özellikle hafta sonu yurda yoğun girişler yaşanıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dün 24 saatte 5 bin 500 araçla 25 bin 190 yolcu ülkeye giriş yaptı.

İşlemleri tamamlanan Türk vatandaşları, memleketlerine doğru yollarına devam ediyor.

İzinde sevdiklerine kavuşma hayaliyle Türkiye'ye hasret dolu yolculuk gerçekleştiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Kapıkule'ye sevinçle giriş yapıyor.

Almanya'dan dün yola çıkan Ahmet Seçkin, ailece ana vatana gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Erzincan'a gideceğini anlatan Seçkin "Yolculuk uzun sürdü ama sorun değil, daha yolumuz var. 3 ay da iznim var, tadını çıkarıyoruz, sevdiklerimize yol alıyoruz." dedi.