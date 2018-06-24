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Yurt dışında kullanılan oyların sayımına başlandı

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar sayılmaya başlandı. Oyların bulunduğu sandıklar 9 gruba ayrıldı.

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Yurt dışında kullanılan oyların sayımına başlandı

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için yurt dışında kullanılan oyların sayımına Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi'nde başlandı.

Görevliler kongre merkezine güvenlik kontrolünden geçirilerek alındı. 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan oyların içinde bulunduğu sandıklar 9 gruba ayrıldı.

Oy sayımından önce görevliler yemin ederken, sandıklar, saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılmaya başlandı.

Kongre merkezinde, yaklaşık 8 bine yakın görevli bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yurt dışı, seçim, sandık, oy
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