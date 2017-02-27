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Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı

Artvin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan kadın şüpheli, gizli bölmesine saklandığı otomobille Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

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Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖcü yakalandı

Artvin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan kadın şüpheli, gizli bölmesine saklandığı otomobille Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Gürcistan uyruklu Aslan Vashakmadze'nin, Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a kaçak geçişlere aracılık ettiğini belirledi.

Yaklaşık bir hafta önce Vashakmadze ve aracını takibe alan ekipler, Sarp Sınır Kapısı gümrük sahasına gelen otomobili kontrolden geçirdi.

Güvenlik güçlerince yapılan detaylı aramada aracın arka koltuğunun altındaki yakıt deposunu kaplayan saca yeni kaynak yapıldığı belirlendi.

Kaynak noktalarını çekiçle ayıran ekipler, oluşturulan gizli bölmeye cenin şeklinde saklanmış kadın buldu.

Gözaltına alınan kadının, FETÖ/PDY üyeliğinden yakalama kararı bulunan H.T.K. olduğu tespit edildi.

Gürcistan uyruklu sürücü Vashakmazde sınır dışı edildi, H.T.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Etiketler: fetö, artvin, FETÖ operasyonu, kaçak fetöcüler
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