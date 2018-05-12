Yurt dışı seçmen kaydı için bugün son gün

24 Haziran seçimleri yaklaşırken yurt dışında oy kullanılacak noktalarda seçim hazırlıkları devam ediyor.

Seçmen kütüğüne kaydı olmayan Türk vatandaşlarının, temsilciliklerde veya gümrük kapılarında oy kullanabilmeleri için seçmen kütüğüne kayıtlı olmaları gerekiyor.

Oy kullanabilmeleri için adres beyanında bulunmalarıyla ilgili tanınan yasal hak bugün TSİ 17.00'de doluyor.

Türkiye'nin dış temsilcilikleri, yurt dışındaki seçmenlerin kolaylıkla adres beyanı yapabilmeleri için bugün de resmi tatil ya da hafta sonu fark etmeksizin TSİ 17.00’ye kadar açık kalacak.

Seçmen kaydını Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sayfasından kontrol etmek mümkün.

Adres beyanını söyleme ve itirazların 12 Mayıs’ta tamamlanmasıyla yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayısı kesin olarak belli olacak.

Kaynak: AA